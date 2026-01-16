Ici Tout Commence spoiler : Fleur et Lionel se font surprendre par... (vidéo épisode du 20 janvier)



Ici tout commence spoiler – Fleur et Lionel vont enfin réaliser qu’ils ont des sentiments l’un pour l’autre dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, c’est l’heure de leur premier date. Mais on peut dire que rien ne va se passer comme prévu !











Fleur débarque plus tôt que prévu chez Lionel alors qu’à la base ils avaient prévu de dîner ensemble. Elle porte un étrange trench coat et Lionel se moque de son look à la Colombo… Sauf que surprise, la jeune ne porte rien ou presque en dessous !

Lionel et Fleur s’embrassent sur le canapé quand… Inès fait irruption ! La plus jeune de la fratrie des Lanneau est de retour et on peut dire que son arrivée est fracassante ! Fleur et Lionel sont très gênés.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1354 du 20 janvier 2026 : Inès surprend Lionel et Fleur

