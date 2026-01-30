Ici Tout Commence spoiler : Gaspard choqué face à Carla qui... (vidéo épisode du 3 février)



Carla a fait levé très tôt Gaspard et Coline. Coline les rejoint devant l’institut, elle lui livre à vélo 2 kilos de patates douces car Carla lui a demandé en urgence, soit disant pour une recette. Gaspard ne comprend pas, il en a vu plein à l’économat la veille. Coline s’en va rejoindre son chéri alors que Carla révèle la vérité à Gaspard.

Elle voulait juste lui prouver qu’elle est la plus importante aux yeux de Coline et que celle-ci est prête à tout pour elle ! Gaspard est sous le choc de s’être tôt pour cette petite démonstration de Carla…

