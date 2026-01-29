Ici Tout Commence spoiler : l’idée de Ferdinand pour contrer Valdine et sauver l’institut ! (vidéo épisode du 3 février)



Ici tout commence spoiler – Ferdinand a fait n’importe quoi en sabotant la cérémonie de la Fondation Excellence Palace dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour le protéger alors qu’ils ont des sentiments l’un pour l’autre, Billie s’est dénoncée à sa place et Anaïs l’a virée de l’institut…











Dans quelques jours, l’institut et l’hôtel sont dans de sales draps à cause de tout ça. Virer Billie n’a pas suffit, Valdine n’ayant pas respecté sa parole et Storek ayant porté plainte. Ferdinand fait donc venir son père, Etienne Castelmont, qui connait bien Storek et peut le convaincre de retirer sa plainte.

Ferdinand retrouve son père à l’hôtel Jourdain. Etienne lui confirme que ça sera vite réglé, ça fait des années que Storek essaie de le convaincre d’organiser son prix dans son établissement. Mais le chef Castelmont a une condition : il veut retrouver Léonard ! Ferdinand est sous le choc, il refuse de mêler Léonard à tout ça. Mais Etienne ne lui laisse pas le choix !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1364 du 3 février 2026 : Castelmont débarque à la rescousse

