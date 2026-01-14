Ici Tout Commence spoiler : Milan sous le choc, il découvre... (vidéo épisode du 16 janvier)



Ici tout commence spoiler – Milan n’est pas au bout de ses surprises dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Alors qu’une cliente de l’hôtel Jourdain et Andréa vont l’accuser de vol, une vidéo de lui va circuler sur les réseaux sociaux…











Dans quelques jours, Milan découvre tout l’institut visionne la vidéo de lui entrain d’envoyer balader cette fameuse cliente. Et pour cause, celle-ci est influenceuse et a mis en ligne la vidéo sur les réseaux sociaux ! Tom annonce à Milan que cette vidéo a déjà été vue plus de 500.000 fois…

Milan est sous le choc alors que Ferdinand le prend de haut et se moque du fait qu’il ait perdu son calme comme ça.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1352 du 16 janvier 2026 : Milan dans la tourmente

