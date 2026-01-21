Ici Tout Commence spoiler : Rose fait une découverte choc (vidéo épisode du 23 janvier)



Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner chez les Leroy dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, Rose va découvrir que Carla et Jim font pression sur Bérénice !











En cause : les tâches ménagères ! Si Bérénice est habituée à aider – mettre le couvert, débarrasser, et cuisiner – ce n’est apparemment pas le cas de Jim et Carla. Alors de peur qu’on leur demande de faire pareil, ils font pression sur Bérénice.

Rose les démasque, avec Marc ils sont sous le choc. Rose annonce alors que dès maintenant, ils font grève ! Et ils demande à Bérénice de faire grève avec eux, Jim et Carla sont de corvées…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1357 du 23 janvier 2026 : Rose et Marc sous le choc

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.