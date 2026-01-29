Ici Tout Commence spoiler : un mauvais présage pour Stanislas ? (vidéo épisode du 2 février)

Par /

Publicité

Ici tout commence spoiler – Stanislas va se mettre aux fourneaux la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». A la ferme, le compagnon d’Angèle décide de se charger des crêpes pour la Chandeleur. Et on peut dire qu’il a sa conception de la fête bien à lui.


Ici Tout Commence spoiler : un mauvais présage pour Stanislas ? (vidéo épisode du 2 février)
Capture TF1


Publicité

Alors qu’il fait sa première crêpe, Stanislas explique à Angèle et Alice sa tradition de la Chandeleur. Si les deux jeunes femmes parlent du retour de la lumière et des jours qui rallongent, Stanislas leur parle prospérité ! Il a la poêle dans une main, un Louis d’Or dans l’autre. Il va faire sauter sa crêpe et si elle retombe du bon côté, il aura une année prospère.

Mais pour Stanislas, c’est clairement râté. Il s’y reprend à trois fois et la crêpe finit… au sol ! Un mauvais présage ?

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Valdine s’attaque à Clotilde ! (vidéo épisode du 2 février)


Publicité

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1363 du 2 février 2026 : Stanislas se loupe

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.

A LIRE AUSSI
Ici tout commence du 29 janvier : Anaïs prend une lourde décision ! (résumé + vidéo épisode 1361 en avance)
Ici tout commence du 29 janvier : Anaïs prend une lourde décision ! (résumé + vidéo épisode 1361 en avance)
Ici Tout Commence spoiler : Valdine s’attaque à Clotilde ! (vidéo épisode du 2 février)
Ici Tout Commence spoiler : Valdine s'attaque à Clotilde ! (vidéo épisode du 2 février)
Ici Tout Commence spoiler : le chantage de Bianca (vidéo épisode du 30 janvier)
Ici Tout Commence spoiler : le chantage de Bianca (vidéo épisode du 30 janvier)
Ici tout commence du 28 janvier : Billie s’accuse du sabotage ! (résumé + vidéo épisode 1360 en avance)
Ici tout commence du 28 janvier : Billie s'accuse du sabotage ! (résumé + vidéo épisode 1360 en avance)


Publicité


Retour en haut