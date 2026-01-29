Ici Tout Commence spoiler : un mauvais présage pour Stanislas ? (vidéo épisode du 2 février)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Stanislas va se mettre aux fourneaux la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». A la ferme, le compagnon d’Angèle décide de se charger des crêpes pour la Chandeleur. Et on peut dire qu’il a sa conception de la fête bien à lui.











Publicité





Alors qu’il fait sa première crêpe, Stanislas explique à Angèle et Alice sa tradition de la Chandeleur. Si les deux jeunes femmes parlent du retour de la lumière et des jours qui rallongent, Stanislas leur parle prospérité ! Il a la poêle dans une main, un Louis d’Or dans l’autre. Il va faire sauter sa crêpe et si elle retombe du bon côté, il aura une année prospère.

Mais pour Stanislas, c’est clairement râté. Il s’y reprend à trois fois et la crêpe finit… au sol ! Un mauvais présage ?

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Valdine s’attaque à Clotilde ! (vidéo épisode du 2 février)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1363 du 2 février 2026 : Stanislas se loupe

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.