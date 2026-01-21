Ici Tout Commence spoiler : Valdine s’attaque à Anaïs !… (vidéo épisode du 24 janvier)

Par /

Publicité

Ici tout commence spoiler – Le gala de la fondation Excellence Palace va avoir lieu dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, l’hôtel Jourdain accueille les invités de cet évènement de prestige.


Ici Tout Commence spoiler : Valdine s'attaque à Anaïs !... (vidéo épisode du 24 janvier)
Capture TF1


Publicité

André et Jeanne viennent confronter Anaïs : où en est le menu préparé à l’institut ? Anaïs, qui échange des messages avec Milan, assure que tout est sous contrôle et que ça va bien se passer.

Jeanne fait ensuite son mea-culpa avec Anaïs. Et la cheffe est appelée par le président de la fondation pour faire une photo ensemble. Anaïs accepte avec plaisir et les photographes demandent ensuite à la prendre seule… C’est là que Romain Valdine fait irruption. Il attrape fermement Anaïs pour une photo et se montre menaçant…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Billie face à Valdine ! (vidéo épisode du 23 janvier)


Publicité

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1358 du 24 janvier 2026 : Romain menace Anaïs

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.

A LIRE AUSSI
Ici Tout Commence spoiler : Rose fait une découverte choc (vidéo épisode du 23 janvier)
Ici Tout Commence spoiler : Rose fait une découverte choc (vidéo épisode du 23 janvier)
Ici tout commence du 21 janvier : Anaïs coincée, Billie découvre la vérité (résumé + vidéo épisode 1355 en avance)
Ici tout commence du 21 janvier : Anaïs coincée, Billie découvre la vérité (résumé + vidéo épisode 1355 en avance)
Ici Tout Commence spoiler : Billie face à Valdine ! (vidéo épisode du 23 janvier)
Ici Tout Commence spoiler : Billie face à Valdine ! (vidéo épisode du 23 janvier)
Ici Tout Commence spoiler : Lionel s’inquiète face à Fleur qui… (vidéo épisode du 22 janvier)
Ici Tout Commence spoiler : Lionel s'inquiète face à Fleur qui... (vidéo épisode du 22 janvier)


Publicité


Retour en haut