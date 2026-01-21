Ici Tout Commence spoiler : Valdine s'attaque à Anaïs !... (vidéo épisode du 24 janvier)



Ici tout commence spoiler – Le gala de la fondation Excellence Palace va avoir lieu dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, l’hôtel Jourdain accueille les invités de cet évènement de prestige.











André et Jeanne viennent confronter Anaïs : où en est le menu préparé à l’institut ? Anaïs, qui échange des messages avec Milan, assure que tout est sous contrôle et que ça va bien se passer.

Jeanne fait ensuite son mea-culpa avec Anaïs. Et la cheffe est appelée par le président de la fondation pour faire une photo ensemble. Anaïs accepte avec plaisir et les photographes demandent ensuite à la prendre seule… C’est là que Romain Valdine fait irruption. Il attrape fermement Anaïs pour une photo et se montre menaçant…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1358 du 24 janvier 2026 : Romain menace Anaïs

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.