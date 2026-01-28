Ici Tout Commence spoiler : Valdine s’attaque à Clotilde ! (vidéo épisode du 2 février)



Ici tout commence spoiler – Valdine n’a pas dit son dernier mot dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours et alors que la veille Anaïs a cédé à son chantage en renvoyant Billie, Valdine retrouve Clotilde pour la menacer devant l’institut…











Clotilde ne comprend pas ce que Valdine fait là alors que c’est à Storek qu’elle a envoyé un message. Valdine assure que Storek n’a plus envie de lui parler. Clotilde l’appelle, il ne répond pas. Elle reproche ensuite à Valdine de ne pas avoir tenu parole : la fondation ne devait pas porter plainte si Billie était renvoyée !

Valdine assure qu’il veut que l’institut paie et il menace même Clotilde de porter plainte pour diffamation. Clotilde, à bout, lui dire qu’il n’a qu’à le faire. Valdine lui annonce qu’Anaïs peut déjà préparer le chéquier…

