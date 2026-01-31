Ici Tout Commence spoilers : le plan de Ferdinand, Zoé explose, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 2 au 6 février 2026)



Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 2 au 6 février 2026 – Déjà curieux de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Publicité





On peut déjà vous dire que cette semaine va être marquée par Valdine, qui n’en a pas fini avec l’institut. Après avoir fait chanter Anaïs, il ne tient évidemment pas parole et malgré le renvoi de Billie, Storek porte plainte. Clotilde tente de le joindre, en vain. Ferdinand a alors une idée pour se racheter : demander à son père d’intervenir auprès de Storek !

Etienne Castelmont débarque donc à l’institut mais il a une idée derrière la tête… Il n’interviendra pour sauver l’institut que si Léonard accepte de faire un pas vers lui !

Pendant ce temps là, à bout, Zoé explose. Quant à Stanislas, il partage l’une de ses traditions avec Alice et Angèle… Et un nouveau chef débarque à l’institut.



Publicité





Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 2 au 6 février 2026

Lundi 2 février 2026 à 18h05 (épisode 1363) : A son habitude, Ferdinand fait des magouilles. Stanislas est mis à nu. Face à Carla, Gaspard se dévoile…

Mardi 3 février 2026 (épisode 1364) : Ferdinand a une révélation. Gaspard joue à l’enfant turbulent. Avec Stanislas, Alice veut marquer son point.

Mercredi 4 février 2026 (épisode 1365) : Stanislas fait mouche. Solal tient les rênes. Constance en impose !

Jeudi 5 février 2026 (épisode 1366) : Contre toute attente, Anaïs sort les griffes. Le chef Montigny-Ferrand est sous le feu des projecteurs.

Vendredi 6 février 2026 (épisode 1367) : Le chef Castelmont prend un coup. Avec Hector, Denis fait porter ses fruits. Pour Zoé, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 2 au 6 février 2026

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici