« Le diplôme » du 19 janvier 2026 : vos épisodes ce soir sur TF1

Le diplôme au programme TV du lundi 19 janvier 2026 – Ce lundi soir, TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Le diplôme » avec Clémentine Célarié, Bernard Campan, Camille Lellouche, ou encore Guillaume Labbé.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Le diplôme, vos épisodes du 19 novembre 2025

Episode 3 « Piere » : Trois mois plus tard, à l’approche des fêtes de Noël, les événements s’enchaînent. Pierre parvient enfin à revoir sa fille Zoé, qu’il n’avait pas vue depuis deux ans, mais leurs retrouvailles virent au fiasco. Martial découvre que Delphine continue de suivre les cours en secret et fait à nouveau preuve de violence ; elle trouve alors refuge chez Leïla, qui l’encourage à retourner au lycée. Très liée à Hussein depuis qu’il lui a sauvé la vie, Jen apprend qu’il dort dans l’établissement. De son côté, Pierre, déterminé à se faire pardonner auprès de Zoé, vole une voiture pour l’emmener à la mer et tenter de recréer un lien. Mais alors qu’ils commencent à se rapprocher, il est arrêté par la police sous les yeux de sa fille.

Episode 4 « Leila » : Au début du deuxième trimestre, les auditeurs, soumis à une forte pression, se préparent au bac blanc. Delphine s’est installée dans un studio et se retrouve mise à l’écart de sa propre famille : ses fils, qui ignorent la réalité, prennent le parti de Martial. De son côté, Hussein est hébergé chez Jen le temps des épreuves. Depuis son arrestation, Pierre, rongé par la honte, coupe tout contact avec sa fille. Épuisée, en conflit permanent avec sa fille et plus dépendante que jamais aux amphétamines, Leïla se dispute violemment avec son mari, qui l’accuse d’avoir détourné de l’argent du compte de leur entreprise. Hors d’elle, elle prend le volant… jusqu’au drame.



Rappel de la présentation

Qui n’a jamais rêvé — ou plutôt fait le cauchemar — de repasser le baccalauréat, cette étape fondatrice et premier véritable examen de notre vie d’adulte, ce petit diplôme en apparence modeste mais pourtant déterminant pour aller de l’avant ? Pourtant, nombreux sont ceux qui ne l’ont jamais obtenu, pour des raisons aussi diverses que des difficultés sociales ou familiales, des problèmes de santé, des parcours chaotiques ou un décrochage précoce. Le Diplôme suit le destin de Delphine (60 ans), Leïla (39 ans), Pierre (35 ans), Sam (66 ans), Hussein (26 ans) et Jen (21 ans), six individus que rien ne prédestinait à se rencontrer et qui, chacun pour ses propres raisons, ont choisi de s’inscrire au lycée pour adultes de Paris afin de reprendre le chemin de l’école. Ces héros du quotidien, aux trajectoires de vie radicalement différentes, s’apprêtent ainsi à passer leur bac à un âge où retourner sur les bancs de la classe n’a plus rien d’évident, mais devient un véritable acte de courage.

Personnages et interprètes

Avec : Clémentine Célarié (Delphine Guilbert), Bernard Campan (Sam Dessal), Camille Lellouche (Leila Tsouri), Guillaume Labbé (Pierre Tasson), Julie Sassoust (Jenifer Simoni), Ahmad Kontar (Hussein Khaddour), Vanessa Guide (Juliette Anger), Marc Riso (Georges), etc.