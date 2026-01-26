« Le diplôme » du 26 janvier 2026 : le final de la saison 1 ce soir sur TF1



Le diplôme au programme TV du lundi 26 janvier 2026 – Ce lundi soir, TF1 termine la diffusion de sa nouvelle série « Le diplôme » avec Clémentine Célarié, Bernard Campan, Camille Lellouche, ou encore Guillaume Labbé. Au programme, les deux derniers épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Le diplôme, vos épisodes du 25 novembre 2025

Episode 5 « Hussein » : À l’approche des examens, les épreuves s’intensifient. Hussein découvre que son titre de séjour ne sera pas renouvelé et envisage de quitter la France. De son côté, Leïla, fragilisée par son sevrage après l’accident, affronte ses tourments intérieurs, tandis que Delphine trouve enfin le courage de révéler à son fils les violences qu’elle a subies de la part de Martial. À la surprise générale, Sam propose au groupe de réviser ensemble dans sa maison en Bretagne. Mais cette parenthèse, d’abord synonyme de rapprochements, tourne au cauchemar : juste avant le départ, Martial surgit sur la plage où Delphine se promène seule…

Episode 6 « Sam » : Martial tente de noyer Delphine, qui est sauvée in extremis et hospitalisée. Malgré le traumatisme, le groupe rentre à Paris pour affronter le bac. Sam impressionne lors de son oral, avant de s’éteindre peu après. Lors de ses obsèques, leurs cœurs brisés découvrent une vidéo dans laquelle il leur adresse un ultime message d’amour. Quelques jours plus tard, les résultats tombent : Leïla et Hussein décrochent le bac, Jen et Pierre passent par le rattrapage, Delphine, remise sur pied, envisage un nouveau départ, et Sam est déclaré admis à l’examen à titre posthume. Diplôme en poche ou non, cette année les aura profondément transformés, scellant entre eux des liens à jamais indéfectibles.



Rappel de la présentation

Qui n’a jamais rêvé — ou plutôt fait le cauchemar — de repasser le baccalauréat, cette étape fondatrice et premier véritable examen de notre vie d’adulte, ce petit diplôme en apparence modeste mais pourtant déterminant pour aller de l’avant ? Pourtant, nombreux sont ceux qui ne l’ont jamais obtenu, pour des raisons aussi diverses que des difficultés sociales ou familiales, des problèmes de santé, des parcours chaotiques ou un décrochage précoce. Le Diplôme suit le destin de Delphine (60 ans), Leïla (39 ans), Pierre (35 ans), Sam (66 ans), Hussein (26 ans) et Jen (21 ans), six individus que rien ne prédestinait à se rencontrer et qui, chacun pour ses propres raisons, ont choisi de s’inscrire au lycée pour adultes de Paris afin de reprendre le chemin de l’école. Ces héros du quotidien, aux trajectoires de vie radicalement différentes, s’apprêtent ainsi à passer leur bac à un âge où retourner sur les bancs de la classe n’a plus rien d’évident, mais devient un véritable acte de courage.

Personnages et interprètes

Avec : Clémentine Célarié (Delphine Guilbert), Bernard Campan (Sam Dessal), Camille Lellouche (Leila Tsouri), Guillaume Labbé (Pierre Tasson), Julie Sassoust (Jenifer Simoni), Ahmad Kontar (Hussein Khaddour), Vanessa Guide (Juliette Anger), Marc Riso (Georges), etc.