Les 12 coups de midi du 12 janvier : Cyprien continue, un nouvel indice va apparaitre sur l’étoile mystérieuse



Publicité





Les 12 coups de midi du 12 janvier 2026, 114ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une nouvelle victoire ce lundi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a remporté 3000 euros à partager avec un téléspectateur aujourd’hui.











Publicité





Les 12 coups de midi du 12 janvier, 5 indices sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait ainsi monter sa cagnotte personnelle à l’incroyable total de 523.734 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, un nouvel indice est entrain d’apparaitre en haut à droite ça semble être un âne ou un cheval. Il va s’ajouter aux précédents indices : le désert d’Oman en photo de fond, un avion de chasse, un erlenmeyer, un flacon de parfum, et un couteau de boucher.

Avec ces indices, on pense toujours à Oscar Isaac : le désert d’Oman et l’avion pour « Stars Wars », l’erlenmeyer et le couteau de boucher pour son rôle de scientifique dans « Frankenstein », et le parfum car il est connu pour avoir déclaré ne jamais en porter. Le cheval pourrait faire référence à son rôle dans « Zorro ».

En cette semaine spéciale Pièces Jaunes, les 12 coups de midi ont déjà récoltés 18.000 euros.



Publicité





Noms déjà proposés pour cette étoile : Johnny Hallyday, Zendaya, Harrison Ford, Johnny Depp

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 12 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+