Les 12 coups de midi du 16 janvier : plus que 15 cases sur l’étoile mystérieuse, qui s’y cache ?

Les 12 coups de midi du 16 janvier 2026, 118ème victoire de Cyprien – Encore une victoire de Cyprien ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi a remporté 3000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 16 janvier, un âne blanc sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit sa cagnotte totaliser la somme de 525.934 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, il ne reste plus que 15 cases et on a certainement tous les indices : le désert d’Oman en photo de fond, un avion de chasse, un erlenmeyer, un flacon de parfum, un couteau de boucher, et un âne blanc.

Avec ces indices, on pense toujours à Oscar Isaac : le désert d’Oman et l’avion pour « Stars Wars », l’erlenmeyer et le couteau de boucher pour son rôle de scientifique dans « Frankenstein », et le parfum car il est connu pour avoir déclaré ne jamais en porter.

En cette semaine spéciale Pièces Jaunes, les 12 coups de midi ont déjà récoltés 68.000 euros.



Noms déjà proposés pour cette étoile : Johnny Hallyday, Zendaya, Harrison Ford, Johnny Depp

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 16 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+