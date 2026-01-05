Les 12 coups de midi du 5 janvier : Cyprien continue, un avion sur l’étoile mystérieuse



Publicité





Les 12 coups de midi du 5 janvier 2026, 108ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé sa 108ème victoire ce lundi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a remporté 300 euros à partager et se rapproche du cap des 500.000 euros de gains.











Publicité





Les 12 coups de midi du 5 janvier, un avion de chasse sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit sa cagnotte personnelle arrive au total de 489.619 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, un nouvel indice est apparu : un avion de chasse ! Il s’ajoute à la photo de fond, le désert d’Oman.

Avec ce décor qui a servi au tournage de « Star Wars » et l’avion, on pense qu’il pourrait s’agir de Mark Hamill, Carrie Fisher, Oscar Isaac ou encore Daisy Ridley.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Johnny Hallyday, Zendaya



Publicité





Les 12 coups de midi, vidéo replay du 5 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+