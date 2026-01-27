« Les derniers mots de Kate » : votre téléfilm ce 27 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)



Publicité





« Les derniers mots de Kate » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 27 janvier 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « Les derniers mots de Kate ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Les derniers mots de Kate » : l’histoire, le casting

Alors qu’elle venait tout juste de commencer un nouvel emploi, la jeune Kate Winslow disparaît mystérieusement. Très vite, les enquêteurs s’intéressent à son ancien compagnon, mais aussi à son patron, qui lui aurait fait des avances insistantes. Malgré ces pistes, l’enquête stagne face à un obstacle majeur : aucun corps n’a été retrouvé.



Publicité





Avec : Kylee Bush (Kate), Jill Teed (Maria), Jonathan Hawley Purvis (Eric), Alana Hawley Purvis (Ann), Sarah Christine Smith (Janet)

Et à 16h, « Plus jamais victime ! » (rediffusion)

Dakota n’est pas une étudiante ordinaire : quelques années plus tôt, elle a été kidnappée et retenue captive par un psychopathe qui abusait d’elle et de deux autres jeunes filles, avant que la police ne les libère. Aujourd’hui inscrite en psychologie, elle tente d’avancer malgré les séquelles, notamment dans les cours du docteur Campbell, expert des traumatismes sévères. Mais son équilibre fragile vacille lorsqu’une autre étudiante, Addie, cherche à se rapprocher d’elle et à évoquer son passé. Dans le même temps, un harceleur anonyme la replonge dans l’horreur en révélant des détails que seul son ravisseur pourrait connaître. Méfiante envers tous, Dakota en vient à soupçonner aussi bien son professeur qu’Addie, et décide de faire la lumière sur cette menace avec l’aide de Max, le charmant assistant de Campbell.

Avec : Claire Blackwelder (Dakota), Bryan Lillis (Max), Tim Bensch (Beatty), Lacy Hartselle (Sarah), Kelly Heyer (Terri)