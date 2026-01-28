Ligue des Champions : suivre PSG / Newcastle en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue des champions 28 janvier 2026 – PSG / Newcastle en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ ! La Ligue des Champions se poursuit ce mercredi soir avec le match entre le Paris Saint-Germain et Newcastle au Parc des Princes.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+ Foot, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Le Paris Saint-Germain accueille Newcastle United ce mercredi soir à 21 h au Parc des Princes dans le cadre de la 8ᵉ et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions UEFA 2025-2026. Les deux équipes sont au coude-à-coude au classement avec 13 points chacune, et ce duel décisif peut décider de leur place dans le top 8 européen, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale.

Pour le PSG, l’objectif est clair : une victoire garantirait une place confortable dans le top 8 et éviter la phase de barrages, tout en répondant à leurs ambitions continentales après des récentes difficultés offensives. Newcastle, de son côté, vise aussi ce même objectif et vient à Paris avec l’ambition de faire un résultat qui pourrait transformer sa saison européenne.



PSG / Newcastle – Composition des équipes

🔵 PSG (composition probable) : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

🔵 Newscastle (composition probable) : Pope – Trippier (c), Thiaw, Botman, Hall – Miley, Tonali, Ramsey – Barnes, Wissa, Gordon

PSG / Newcastle en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ Foot dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

PSG / Newcastle, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.