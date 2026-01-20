Ligue des Champions : suivre Real Madrid / Monaco en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue des champions 20 janvier 2026 – Real Madrid / Monaco en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ ! La Ligue des Champions se poursuit ce mardi soir avec le match entre le Real Madrid et Monaco.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+ Sport, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Ce soir, le Real Madrid accueille l’AS Monaco au Santiago Bernabéu dans le cadre de la 7ᵉ journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions pour un duel décisif dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale. Les Madrilènes, actuellement 7ᵉ de leur groupe, cherchent à confirmer leur place et à repartir de l’avant après des résultats mitigés en Liga et en Coupe du Roi, tandis que Monaco, toujours en course, vise une performance solide à l’extérieur pour continuer son aventure européenne.

Real Madrid / Monaco – Composition des équipes

🔵 Real Madrid (composition probable) : Courtois – Valverde, Asencio, Huijsen, Garcia – Güler, Tchouaméni, Bellingham – Mastantuono, Mbappé, Vinicius



🔵 Monaco (composition probable) : Köhn – Vanderson, Kehrer, Dier, Caio Henrique – Zakaria, Teze – Akliouche, Fati, Golovin – Balogun

Real Madrid / Monaco en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ Sport dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Real Madrid / Monaco, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.