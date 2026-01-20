Ligue des Champions : suivre Sporting / PSG en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue des champions 20 janvier 2026 – Sporting / PSG en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ ! La Ligue des Champions se poursuit ce mardi soir avec le match entre le Sporting CP et le Paris Saint-Germain.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+ Foot, coup d'envoi de la rencontre à 21h.







Ce soir, le PSG se déplace à Lisbonne pour affronter le Sporting CP au Stade José Alvalade, dans le cadre de la 7ᵉ journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Une rencontre cruciale pour les deux clubs : le PSG, actuellement bien placé dans le groupe, cherche à s’assurer une qualification directe pour les huitièmes de finale en consolidant sa place dans le top 8, tandis que le Sporting espère se relancer et se rapprocher également de la qualification européenne dans un match qui s’annonce très disputé.

Sporting / PSG – Composition des équipes

🔵 Sporting CP (composition probable) :



🔵 PSG (composition probable) :

Sporting / PSG en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ Foot dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Sporting / PSG, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.