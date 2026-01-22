Ligue Europa : suivre Celta Vigo / Lille en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



UEFA Europa League – Celta / Lille en direct, live et streaming, c’est ce jeudi 22 janvier 2026. Après la Ligue des Champions hier, place au matchs de l’UEFA Europa League ce jeudi. Lille se déplace au Celta Vigo ce soir.





A suivre dès 20h50 sur Canal+, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Celta Vigo reçoit Lille à l’Estadio Balaídos, dans le cadre de la 7ᵉ journée de phase de ligue de la Ligue Europa 2025-2026. Les deux équipes sont à égalité avec 9 points avant cette rencontre, et une victoire peut peser très lourd pour leurs chances de qualification pour les seizièmes de finale ou les barrages.

Le Celta Vigo arrive en confiance, porté par une dynamique positive en championnat et une série de victoires récentes, tandis que Lille traverse une période plus compliquée avec plusieurs défaites en 2026 qui ont mis la pression sur l’effectif nord-français. C’est donc un duel important entre un hôte en forme et un adversaire qui a besoin de points pour rester maître de son destin européen.



Celta / Lille – Composition des équipes

🔵 Celta (composition probable) : Radu – Rodriguez, Starfelt, Alonso – Rueda, Sotelo, Roman, Mingueza – Duran, Aspas (c), Swedberg.

🔵 Lille (composition probable) : Özer – Meunier, Mandi, Alexsandro, Perraud – Mukau, Bentaleb – Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo – Giroud (c).

Celta / Lille en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour le score en temps réel et le résultat final de cette rencontre, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA Europa League.

Celta / Lille, match de l’UEFA Europa League, un match à suivre ce soir sur Canal+.