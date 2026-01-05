Lisa Jane-Rougerie a porté plainte contre Jenna Boulmedaïs



L’actrice et chanteuse Lisa Jane-Rougerie, vue notamment dans la série « Camping Paradis », a pris la parole dimanche sur Instagram à travers un long message dans lequel elle annonce avoir déposé plainte contre la créatrice de contenus Jenna Boulmedaïs. Une procédure judiciaire est actuellement en cours, rappelle-t-elle, tout en soulignant que la présomption d’innocence s’applique.











Dans cette publication, Lisa Jane-Rougerie explique avoir rencontré Jenna Boulmedaïs à une période où elle se trouvait dans une grande vulnérabilité personnelle. Elle décrit une relation qui s’est installée progressivement, marquée selon elle par une proximité rapide et un discours engagé sur les questions de violences, ce qui aurait favorisé un climat de confiance.

Au fil du temps, l’actrice affirme que la communication entre elles aurait évolué vers des remarques répétées sur ses paroles et ses comportements, présentées comme bienveillantes mais l’amenant, selon ses mots, à douter d’elle-même et à surveiller constamment ses actes.

Lisa Jane-Rougerie relate ensuite des faits qui se seraient produits lors de vacances, au cours d’une soirée durant laquelle deux hommes auraient été invités dans leur logement. Elle affirme avoir exprimé à plusieurs reprises son refus clair d’avoir un rapport sexuel, souhaitant se retirer pour dormir. Malgré cela, un homme serait entré dans sa chambre après qu’il lui aurait été indiqué, à tort selon elle, qu’elle était consentante.



Dans son message, l’actrice évoque un état de sidération, de dissociation et de soumission, expliquant n’avoir pas été en capacité de réagir. Elle précise que ce n’est qu’après en avoir parlé à des personnes extérieures qu’elle a pris conscience de la gravité des faits, qu’elle identifie aujourd’hui comme un viol.

Cette prise de conscience l’aurait également conduite à reconsidérer l’ensemble de sa relation avec Jenna Boulmedaïs et à identifier ce qu’elle décrit comme des comportements relevant d’une emprise psychologique.

« Je ne prends pas la parole par vengeance », insiste Lisa Jane-Rougerie, affirmant témoigner de son expérience personnelle afin, selon elle, de prévenir et protéger d’éventuelles futures victimes. Elle estime également que l’on ne peut pas se revendiquer féministe tout en exerçant volontairement un contrôle psychologique sur autrui.

D’anciens de la Star Academy comme Maureen, Marguerite, Candice, Enola, Ahcène ou encore Ema, ont déjà exprimé leur soutien à Lisa Jane Rougerie sur les réseaux sociaux.