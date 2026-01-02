N’oubliez pas les paroles du 2 janvier 2026 : Jade fait grimper ses gains



N’oubliez pas les paroles du 2 janvier 2026, 8 victoires pour Jade – Jade a signé deux nouvelles victoires ce vendredi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Et elle a encore fait grimper ses gains !











N’oubliez pas les paroles du vendredi 2 janvier 2026, Jade continue

Dans le détail ce vendredi soir, Jade a remporté 2000 euros sur la première émission mais la jolie somme de 10.000 euros sur la deuxième émission. Elle totalise ainsi 44.000 euros de gains en 8 victoires.

N’oubliez pas les paroles du 2 janvier replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce vendredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.