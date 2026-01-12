Plus Belle La Vie du 12 janvier 2026 : Idriss et Stanislas font une découverte sur Martin (résumé + extrait vidéo épisode 495 en avance)



Plus belle la vie du 12 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 495 de PBLV – Martin est toujours introuvable cet après-midi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et la police, qui enquête sur un meurtre, va retrouver son adn…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 12 janvier 2026 – résumé de l’épisode 495

Luna fait imprimer des affiches pour retrouver Martin. Sans nouvelles et certaine qu’il n’est pas à Lille, elle n’a toujours rien dit à Rudy. En larmes devant Thomas et Aya, elle accepte leur aide pour les affiches. Elle s’emporte ensuite contre Ariane, qu’elle accuse d’inaction, mais Ariane lui assure que le signalement circule et que la police fait le maximum.

Au commissariat, Patrick annonce à Stanislas et Idriss la découverte d’un corps d’un jeune homme mort depuis plusieurs jours. Craignant qu’il s’agisse de Martin, Idriss se rend sur place avec Stanislas. La victime a été tuée à coups de pelle et reste non identifiée, mais Stanislas confirme rapidement que ce n’est pas Martin. L’enquête avance : la victime pourrait être un ouvrier de chantier. Son téléphone mène à une camionnette abandonnée, avec du sang à l’arrière. La PTS est appelée et un avis de recherche lancé.



Idriss annonce à Luna qu’il n’y a toujours aucune piste. Stanislas précise qu’aucun mouvement bancaire de Slimani n’a eu lieu depuis trois jours. Charlotte apporte le rapport d’autopsie : le sang retrouvé dans la camionnette appartient à Martin Torres !

À l’université, Thomas croise Vanessa, renvoyée par le doyen. Elle critique son remplaçant, qu’elle juge incompétent. Plus tard, Ulysse retrouve Vanessa devant son bureau scellé. Elle s’installe chez lui, se sent inutile et évoque son renvoi. Elle comprend que le client d’Ulysse l’a lâché et promet de se venger de celui qui l’a piégée. Plus tard, Vanessa laisse un message à Paul pour obtenir un nom. Thomas la rejoint et lui demande des cours particuliers, insistant malgré son refus.

De son côté, Blanche teste l’appareil photo laissé par Hector et photographie Noémie et Vadim. Recadrée sur le consentement, elle s’excuse. Vadim lui montre alors comment s’en servir et lui donne des conseils.

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.