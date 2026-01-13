Plus Belle La Vie du 13 janvier 2026 : Martin ment à la police (résumé + extrait vidéo épisode 496 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 13 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 496 de PBLV – Martin réapparait cet après-midi dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et il ment à la police…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 13 janvier 2026 – résumé de l’épisode 496

Idriss informe Luna que les empreintes de Martin ont été retrouvées dans une camionnette de chantier. Elle y voit un espoir, mais Idriss précise que le conducteur est soupçonné de meurtre : la victime, un sans-papiers, n’est pas Martin. Il l’encourage à garder espoir. Luna remercie Idriss et mobilise tout le monde pour fouiller le 16ᵉ arrondissement.

Au commissariat, Idriss et Stanislas apprennent de Patrick que le conducteur et la victime étaient cousins. La présence des empreintes de Martin reste incompréhensible, d’autant qu’il est introuvable. Au bar, Djawad confie à Thomas être épuisé après avoir travaillé tout le week-end sur le nouvel appartement, une surprise pour Ariane. Thomas trouve ça risqué. Djawad reçoit un message d’un pote : Martin a été repéré dans un snack. Il s’y rend aussitôt et prévient Luna.



Publicité





Idriss et Stanislas enquêtent sur l’achat d’une bâche par Slimani. Pas de caméras, mais un habitué révèle que Nabil voulait dénoncer un accident de chantier à l’inspection du travail. Il nie connaître Martin. Pendant ce temps là, Luna retrouve Martin à la sortie du snack : soulagée, elle découvre qu’il est blessé et en état de choc. Gabriel le prend en charge au cabinet : il est déshydraté et très angoissé. Il conseille de le rassurer avant tout et prévient le commissariat.

Au commissariat, Martin est interrogé. Il ment en affirmant ne pas connaître Slimani et explique avoir juste dormi dans la camionnette. Très effrayé, il veut partir. Stanislas fait saisir ses vêtements pour analyses. Luna tente de le rassurer ; ils se réconcilient et s’enlacent.

Stanislas découvre du sang sous les chaussures de Martin. Deux policiers de la PAF arrivent : ils enquêtent sur un trafic d’êtres humains impliquant Slimani. Idriss précise qu’ils ont un témoin fragile. Le commandant assure qu’il le fera parler.

Pendant ce temps, Ariane, manipulée par Zoé, croit à une mauvaise surprise dans l’appartement. Elle réalise vite la plaisanterie. Djawad arrive, vexé par son manque de confiance, puis lui révèle la déco et un cadre photo d’eux. Ariane s’excuse ; ils sont émus lorsque le bébé bouge.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Martin inquiet, Ulysse déchante, les résumés jusqu’au 30 janvier 2026

VIDÉO Plus belle la vie du 13 janvier 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.