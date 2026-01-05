Plus Belle La Vie du 5 janvier 2026 : Martin va trop loin (résumé + extrait vidéo épisode 490 en avance)



Plus belle la vie du 5 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 490 de PBLV – Vanessa Kepler perd tout cet après-midi dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour Chloé, l’heure est enfin au soulagement : elle récupère sa fille et va pouvoir passer un Noël apaisé !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 5 janvier 2026 – résumé de l’épisode 490

Luna est au Mistral avec Martin et l’encourage à ne pas être en retard pour son premier jour de cours. Il refuse d’aller au collège, se dit « séquestré » à Marseille. Luna le recadre. Martin reçoit un message de Lucie : ils sont dans la même classe et elle propose d’y aller ensemble. Il part sans répondre à Luna, qui le voit retrouver Lucie sur la place. De retour du ski, Lucie refuse sa proposition de sécher pour lui faire visiter Marseille. Martin veut rentrer à Lille ; elle lui demande de rester jusqu’à samedi pour son anniversaire. Louisa intervient, Martin l’envoie balader, puis s’en va après avoir volé son téléphone !

Babeth conseille à Luna de se reposer. Épuisée par Martin, Luna apprend par Idriss qu’il a volé le téléphone de Louisa. Le téléphone est localisé, Idriss insiste pour s’en charge « à sa façon ».



Au commissariat, Patrick présente Stanislas, venu de la crim’ de Lyon. Il impose un binôme Stanislas/Ariane malgré leurs réticences. Plus tard, Ariane fait visiter le commissariat à Stanislas. Distant, il prétexte un rendez-vous et semble faire une crise d’angoisse. Ariane soupçonne Stanislas de cacher quelque chose. Avec Jean-Paul, elle consulte son dossier : aucun blâme, mais un congé de six mois avant sa mutation.

Thomas passe voir Chloé et Baptiste, il a reçu une carte postale de Charles, qui est en vacances. Il propose une galette dimanche. Il s’excuse auprès de Chloé, qui lui pardonne, et félicite Baptiste pour son engagement auprès des femmes victimes de violences. Plus tard au Mistral, Yann veut parler à Elena. Chloé la renvoie chez elle avec Baptiste et Mathis. Yann insiste : qu’elle le veuille ou non, il fera partie de la vie de sa fille.

Chloé confie à Baptiste ses doutes alors qu’Elena ne comprend pas qui est Yann. Baptiste pense qu’elle devra connaître la vérité, alors autant que ça vienne de Chloé.

Idriss retrouve Martin en train de revendre le téléphone. Il annonce qu’il l’emmène au commissariat mais Martin le frappe et s’enfuit… Idriss le poursuit et finit par réussir à le ramener. Au commissariat, Martin réclame un médecin, il prétend avoir mal. Stanislas arrive, Idriss pense qu’il simule… mais Martin s’effondre.

VIDÉO Plus belle la vie du 5 janvier 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.