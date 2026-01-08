Plus Belle La Vie du 8 janvier 2026 : Martin a menti, Idriss quitte Luna (résumé + extrait vidéo épisode 493 en avance)



Plus belle la vie du 8 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 493 de PBLV – La police a la preuve que Martin a menti cet après-midi dans votre série marseillaise de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Idriss est innocenté et décide de rompre avec Luna. Celle-ci dérape face à Martin…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 8 janvier 2026 – résumé de l’épisode 493

Luna trouve Martin déjà levé, épuisé. Il dit avoir quelque chose à lui dire, mais la police arrive : Stanislas et Ariane ont de nouveaux éléments et emmènent Martin au commissariat. Là-bas, Martin se tait. Les policiers révèlent que les images d’une caméra contredisent sa version : il est tombé seul. Idriss l’arrête sans violence. Malgré les preuves, Martin persiste à mentir. Luna tente de le raisonner, en vain.

Djawad parle à Ariane d’un appartement. Patrick et Babeth visitent aussi le même logement qu’elle adore, malgré les doutes de Patrick. Ariane accepte que Djawad prenne l’appartement et elle visite ensuite l’appartement avec Djawad : il lui avoue vouloir vivre avec elle, le bébé et Zoé. Elle est partante, sous réserve d’en parler à sa fille. Plus tard, Ariane annonce à Patrick son futur déménagement et lui demande d’être caution s’il est d’accord. Il accepte.



Luna s’excuse auprès d’Idriss de ne pas l’avoir cru, mais il rompt définitivement. Plus tard, il remercie Ariane de l’avoir soutenu, elle lui propose un verre. De son côté, Luna apprend que Martin, qui est mineur, risque peu pénalement mais s’inquiète de son comportement. Blanche lui suggère une thérapie, que Luna juge improbable. En fin de journée, Luna et Mirta tentent de parler à Martin. Provocateur et insultant, il fait craquer Luna, qui le gifle avant qu’il ne parte.

Au Pavillon des Fleurs, Éric apporte des croissants et remet son courrier à Blanche. Elle reconnaît l’écriture d’Hector : une clé et une adresse s’y trouvent. Ils décident d’y aller ensemble. Blanche et Éric découvrent en bord de mer un cabanon ayant appartenu à Hector, rempli de photos souvenirs et d’un dernier message.

VIDÉO Plus belle la vie du 8 janvier 2026 – extrait vidéo

