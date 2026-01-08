Plus belle la vie spoiler : Martin disparait, il assiste à un terrible drame ! (9 janvier 2026)



Plus belle la vie en avance du 9 janvier 2026 – Luna a perdu le contrôle et elle a giflé Martin dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et dans l’épisode de demain, vendredi 9 janvier 2026, Martin a disparu.











Il n’est pas rentré de la nuit, Luna est morte d’inquiétude et vient alerter Idriss au commissariat. Elle insiste pour qu’il la prenne au sérieux, Idriss finit par lancer un signalement. Il tente de la rassurer.

Mais Martin a fugué. Lucie le retrouve avec de l’eau et de quoi manger, il s’est planqué dans un conteneur sur un chantier et compte voyager clandestinement jusqu’à Lille pour rentrer… Lucie dit à Martin que sa grand-mère s’inquiète et qu’elle a prévenu la police mais Martin s’en fiche.



Mirta confie à Luna qu’il faudrait prévenir Rudy et Ninon, ses parents. Mais Luna refuse de le faire, elle veut attendre encore un peu… Au même moment, Martin se planque dans une camionnette afin de partir avec l’ouvrier du chantier. Mais c’est un terrible drame qui attend Martin ! L’ouvrier rejoint son cousin dont la voiture est tombée en panne. Un troisième homme les tue tous les deux sous les yeux de Martin ! Martin pleure, il est terrifié…

L’homme met les corps à l’arrière de la camionnette, à côté de Martin. Il enterre l’un des deux, Martin observe et finit par faire du bruit, ça attire l’attention du tueur…