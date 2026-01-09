Plus belle la vie spoiler : Martin est-il mort ? La police fait une découverte choc (12 janvier 2026)



Plus belle la vie en avance du 12 janvier 2026 – Martin va-t-il mourir dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Le petit-fils de Luna s’est mis en grand danger, il a assisté à un double meurtre. Et dans l’épisode du lundi 12 janvier 2026, la police va faire une découverte choc.











Alors que Luna désespère et placarde des avis de recherche un peu partout, la police enquête sur un meurtre. Un corps a été retrouvé, Idriss est terrifié à l’idée que ce soit Martin er fonce sur place. Stanislas l’accompagne. Sur place, ils découvrent que ce n’est pas lui mais un ouvrier de chantier. Et le chef de chantier, de sa famille, a disparu depuis 3 jours.

Plus tard, la police retrouve sa camionnette abandonnée et la police scientifique procède aux analyses alors que du sang a été découvert à l’arrière. Au moment de l’annonce des résultats par Charlotte, c’est un choc pour Idriss et Stanislas : il s’agit du sang de Martin Torres !



Le petit-fils de Luna est-il mort ? Suspense !