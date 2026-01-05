Plus belle la vie spoiler : Martin fait une révélation choc, Idriss perd tout ! (6 janvier 2026)



Plus belle la vie en avance du 6 janvier 2026 – Martin s’est effondré au commissariat aujourd’hui dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et on peut vous dire que demain, dans l’épisode du mardi 6 janvier 2026, les choses vont mal tourner pour Idriss…











Après consultation de Gabriel Riva, il s’avère que Martin a deux côtes fêlées ! Idriss, inquiet, n’en a pas dormi de la nuit et se confie à Louisa. Il assure à sa petite soeur qu’il n’a pas touché Martin, il l’a coursé quand il a pris la fuite et a fini par le rattraper. Mais il ne lui a rien fait ! Louisa le croit et lui assure que ça va aller.

Mais au commissariat, alors que Martin et Luna sont face à Stanislas et Idriss pour le vol du portable de Louisa, Martin fait une annonce choc : il accuse Idriss de violences policières et veut porter plainte ! Idriss est sous le choc.



Stanislas s’occupe de l’enquête préliminaire et il semble clairement enquêter à charge contre Idriss. Ce dernier s’inquiète et décide d’aller parler à Luna. Celle-ci prend la défense de son petit-fils, elle pense que Martin ne mentirait pas sur quelque chose d’aussi grave et annonce à Idriss qu’ils vont arrêter de se voir ! Acculé, Idriss est au plus mal. Face à Luna, il a les larmes aux yeux et lui rappelle qu’une plainte pour violences policières peut aller très loin et le détruire…