Plus Belle La Vie spoilers : d’autres agressions, un mort, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 2 au 6 février 2026)

Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 2 au 6 février 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par d’autres agressions au Mistral. Alors que Noémie et Blanche se sont introduites dans la chambre de Théo Bonant, elles ont découvert une photo de sa prochaine cible : Morgane ! Les agressions vont se multiplier jusqu’à une macabre découverte. Qui va mourir ? Suspense !

Pendant ce temps là, Apolline et Léa se rapprochent dangereusement alors qu’Ophélie continue de s’acharner sur Vanessa.

Quant à Mirta, elle prépare secrètement la remise en liberté de Robert. Elle confie à Luna qu’elle a retiré sa plainte pour son kidnapping, elle est toujours très amoureuse et compte bien l’aider pour sa liberté conditionnelle. Les proches de Mirta sont inquiets et ne la comprennent pas.



Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 2 au 6 février 2026

Lundi 2 février 2026 (épisode 510) : Alors que l’enquête des policiers piétine, les victimes comptent bien faire parler les preuves. En parallèle, Eric attend l’affaire qui pourrait mettre l’agence sur les rails. A la résidence, Yolande est persuadée que Mirta et Jules lui cachent quelque chose.

Mardi 3 février 2026 (épisode 511) : Les policiers sont en alerte suite à la découverte de la prochaine cible. En parallèle, Eric et Laura profitent d’un événement romantique pour faire la publicité de leur agence. A la résidence, une mauvaise nouvelle vient bouleverser Mirta.

Mercredi 4 février 2026 (épisode 512) : Dans l’enquête, le croisement de différents éléments ouvre la voie à une nouvelle hypothèse. En parallèle, Ophélie cherche à mettre des bâtons dans les roues à sa mère. De son côté, Apolline propose son aide à une nouvelle amie.

Jeudi 5 février 2026 (épisode 513) : Suite à une macabre découverte, les policiers se retrouvent face à une impasse. De son côté, Vanessa adopte une nouvelle méthode pour aborder sa fille. Au Mistral, Steve déchante en apprenant le mensonge d’Apolline.

Vendredi 6 février 2026 (épisode 514) : Au commissariat, Steve et Morgane s’associent pour découvrir l’identité de l’agresseur en fuite. Dans leur enquête, Eric et Laura font face à une situation délicate. Un nouveau revenant au quartier Mistral ne fait pas que des heureux.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 2 au 6 février 2026

