Plus Belle La Vie spoilers : un mort, Martin sous le choc, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 19 au 23 janvier 2026)

Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 19 au 23 janvier 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la grosse erreur d’Ariane et Idriss, qui arrêtent Stanislas au cabanon où Luna et Martin se planquent. Ils comprennent qu’ils se sont trompés, Stanislas venait de tirer sur un homme pour protéger Luna et Martin. L’homme en question voulait tirer sur Martin et à cause d’Ariane et Idriss, il a pu prendre la fuite.

Plus tard, la police tourne ses soupçons sur Nino Dutertre, l’adjoint d’Hubert Joseph. Et ce dernier est retrouvé pendu ! Tout le monde pense que l’enquête se termine, Ariane annonce même à Luna et Martin la fin du cauchemar. Mais Martin se glace en reconnaissant la voix d’Hubert : c’est lui le véritable coupable !

Pendant ce temps là, Steve trouve sa voie : il a décidé de s’inscrire au concours de la police technique et scientifique. Il demande un stage à Charlotte mais elle refuse catégoriquement…



Quant à Thomas, il décide d’appliquer la méthode Kepler au Mistral.

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 19 au 23 janvier 2026

Lundi 19 janvier 2026 (épisode 500): Au commissariat, de nouveaux éléments continuent d’alimenter les suspicions des policiers. De son côté, Noémie se lance un défi ambitieux. Face à ses résultats médiocres, Thomas bénéficie d’un conseil précieux pour se rebooster.

Mardi 20 janvier 2026 (épisode 501) : Le coupable court toujours et Patrick met son équipe face à ses responsabilités. En parallèle, Steve est persuadé d’avoir trouvé sa voie. Au Pavillon des fleurs, Léa intervient lors d’une réunion organisée par une association de patientes atteintes de vaginisme.

Mercredi 21 janvier 2026 (épisode 502) : Au commissariat, les policiers pensent avoir conclu l’affaire, mais le danger demeure. De son côté, Vadim trouve une solution pour aider Blanche dans sa nouvelle discipline. Quant à Steve, il met tout en œuvre pour obtenir le stage de ses rêves.

Jeudi 22 janvier 2026 (épisode 503) : Dans leur course contre-la-montre, les policiers bénéficient d’une aide précieuse. Au Mistral, Thomas s’essaye à de nouvelles méthodes pour optimiser la gestion du bar. Enthousiaste, Apolline se confie à Steve sur les nouvelles perspectives qui s’offrent à elle.

Vendredi 23 janvier 2026 (épisode 504) : Alors que Noémie confronte un camarade de l’université, Vadim s’inquiète à son sujet. Mais les amoureux sont attendus pour une mission un peu spéciale. Au commissariat, le coupable est toujours en fuite.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 19 au 23 janvier 2026

