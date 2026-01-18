Plus Belle La Vie spoilers : un retour surprise, un tueur, les résumés jusqu’au 6 février 2026



Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu'au 6 février 2026 – Qu'est-ce qui vous attend dans quelques semaines dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous avez hâte de le découvrir, alors c'est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 2 au vendredi 6 février 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire que le retour surprise de Robert Favre ne va pas faire que des heureux au Mistral. Comment Mirta va-t-elle gérer les retrouvailles ?

De son côté, Steve a réussi à intégrer le commissariat et il fait équipe avec Morgane pour découvrir l’identité d’un agresseur en fuite. Et un tueur met le commissariat du Mistral en alerte.



Quant à Ophélie, elle continue d’acharner sur Vanessa… Celle-ci tente une nouvelle méthode pour communiquer avec sa fille.

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 2 au 6 février 2026

Lundi 2 février 2026 (épisode 510) : Alors que l’enquête des policiers piétine, les victimes comptent bien faire parler les preuves. En parallèle, Eric attend l’affaire qui pourrait mettre l’agence sur les rails. A la résidence, Yolande est persuadée que Mirta et Jules lui cachent quelque chose.

Mardi 3 février 2026 (épisode 511) : Les policiers sont en alerte suite à la découverte de la prochaine cible. En parallèle, Eric et Laura profitent d’un événement romantique pour faire la publicité de leur agence. A la résidence, une mauvaise nouvelle vient bouleverser Mirta.

Mercredi 4 février 2026 (épisode 512) : Dans l’enquête, le croisement de différents éléments ouvre la voie à une nouvelle hypothèse. En parallèle, Ophélie cherche à mettre des bâtons dans les roues à sa mère. De son côté, Apolline propose son aide à une nouvelle amie.

Jeudi 5 février 2026 (épisode 513) : Suite à une macabre découverte, les policiers se retrouvent face à une impasse. De son côté, Vanessa adopte une nouvelle méthode pour aborder sa fille. Au Mistral, Steve déchante en apprenant le mensonge d’Apolline.

Vendredi 6 février 2026 (épisode 514) : Au commissariat, Steve et Morgane s’associent pour découvrir l’identité de l’agresseur en fuite. Dans leur enquête, Eric et Laura font face à une situation délicate. Un nouveau revenant au quartier Mistral ne fait pas que des heureux.

