Quotidien du 16 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Ce vendredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ».













Quotidien : les invités du 16 janvier 2026

🎤 Ebony – « Mon Paradis » déjà disponible

📘 Damien Leloup – « Le pouvoir des geeks », Éditions Les Arènes



🎬 Martin Jauvat, William Lebghil, et Anaïde Rozam pour le film « Baise-en-ville », en salle le 28 janvier

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 16 janvier 2026 à 19h25 sur TMC.