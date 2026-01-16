Quotidien du 16 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Par /

Publicité

Quotidien du 16 janvier 2026, les invités – Ce vendredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien du 16 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
Capture TMC


Publicité

Quotidien : les invités du 16 janvier 2026

🎤 Ebony – « Mon Paradis » déjà disponible

📘 Damien Leloup – « Le pouvoir des geeks », Éditions Les Arènes


Publicité

🎬 Martin Jauvat, William Lebghil, et Anaïde Rozam pour le film « Baise-en-ville », en salle le 28 janvier

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 16 janvier 2026 à 19h25 sur TMC.

A LIRE AUSSI
The Cerveau finale du 16 janvier 2026 : et le gagnant est… (résumé + replay épisode 50)
The Cerveau finale du 16 janvier : et le gagnant est... (résumé + replay épisode 50)
La meilleure boulangerie de France du 16 janvier : le sommaire, qui va gagner et représenter la PACA ?
La meilleure boulangerie de France du 16 janvier : le sommaire, qui va gagner et représenter la PACA ?
C à vous du 16 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
C à vous du 16 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
Quotidien du 15 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
Quotidien du 15 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir


Publicité


Retour en haut