Quotidien du 26 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 26 janvier 2026, les invités – Ce lundi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 26 janvier 2026

🎤 Sarah — Ex-candidate de la Star Academy

🎶 Sofia Morgavi — « Eh bien, chante maintenant » (Ed. de l’Observatoire), prof de chant de la Star Academy



🌍 Gilles Gressani — Directeur du Grand Continent

🎬 Natoo — « Le Souffle de la Vie » au cinéma à partir du 2/2 et le 8/2 sur YouTube

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 26 janvier 2026 à 19h25 sur TMC.