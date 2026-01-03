Reportages découverte du 3 janvier 2026 : sommaire et reportages



Reportages découverte du 3 janvier 2026











Reportages découverte du 3 janvier 2026 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « A la recherche de la perle rare » (inédit)

Ils sont chasseurs d’essences, courtiers en voitures de collection, paléontologues ou marchands d’art, et partagent tous la même passion : la quête du Graal, l’objet rare qui fera leur renommée ou leur fortune. Une recherche qui peut parfois tourner à l’obsession. À travers le monde, ils voyagent, fouillent, arpentent les salles de ventes pour mettre la main sur la pièce convoitée. Pendant plus d’un an, nous avons suivi ces experts, prêts à toutes les aventures pour satisfaire leurs clients, dans leur inlassable chasse à la perle rare.

Et à 14h50 dans Grands Reportages : « Objets d’art : à la poursuite des trafiquants » (rediffusion)



Pillages, vols, contrefaçons… le trafic de biens culturels serait aujourd’hui le troisième marché parallèle le plus lucratif au monde, derrière la drogue et les armes. Un commerce estimé à près de 7 milliards de dollars par an, qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Pour les forces de l’ordre, les archéologues et les historiens, la traque des trafiquants d’art est devenue une priorité absolue afin de préserver la mémoire de notre Histoire. Pendant plusieurs mois, une équipe de Grands reportages a suivi ces femmes et ces hommes qui ont fait de la protection du patrimoine leur combat et œuvrent sans relâche pour démanteler les réseaux de trafic.