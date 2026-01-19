Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 19 janvier ?

Publicité
Star Academy 2025, évaluations semaine 14 – C’est ce lundi matin qu’auront lieu les évaluations de la semaine 14 au château de la Star Academy. Au programme en cette semaine de la première demi-finale, des évaluations uniquement pour Léa et Sarah.
Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?
➤ Ce lundi matin, à 10h au château (10h30 sur le flux live TF1+), Léa et Sarah vont passer des évaluations en chant, en danse et en théâtre devant des professionnels : Louane pour le chant, Paul Mirabel pour le théâtre, et Mehdi Kerkouche pour la danse.
➤ Les chansons choisies par les élèves :
🎤 Léa « Hopelessly Devoted To You » d’Olivia Newton-John (Grease)
🎤 Sarah « Man I Need » d’Olivia Dean
Résumé complet des évaluations à venir sur Stars-Actu dès qu’elles seront terminées !
Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.