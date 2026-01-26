Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 26 janvier ?

Star Academy 2025, évaluations semaine 15 – C’est ce lundi matin qu’auront lieu les évaluations de la semaine 15 au château de la Star Academy. Au programme en cette semaine de la seconde demi-finale, des évaluations uniquement pour Ambre et Victor.


Capture TF1


Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

➤ Ce lundi matin, à 10h au château (10h30 sur le flux live TF1+), Ambre et Victor vont passer des évaluations en chant, en danse et en théâtre devant des professionnels : Matt Pokora pour le chant, Vincent Dedienne pour le théâtre, et Léo Walk pour la danse.

➤ Les chansons choisies par les élèves :
🎤 Ambre « God is a woman » d’Ariana Grande
🎤 Victor « Diego libre dans sa tête » de Johnny Hallyday

Résumé complet des évaluations à venir sur Stars-Actu dès qu’elles seront terminées !


SONDAGE Star Academy, la demi-finale 2

Qui doit aller en finale ?

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.

