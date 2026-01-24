Star Academy du 24 janvier : la première demi-finale ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)



Star Academy du 24 janvier 2026, la première demi-finale ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour la première demi-finale de la Star Academy 2025. Après l’élimination de Bastiaan la semaine dernière, ce soir un nouvel académicien sera éliminé aux portes de la grande finale et on connaitra le nom de la première finaliste !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Star Academy du 24 janvier 2026, le programme du prime 15

Ce soir, c’est le quinzième prime de la Star Academy. C’est première demi-finale, qui oppose Léa à Sarah ! Les élèves seront ce soir aux côtés de Mika, Laureen, Garou, Bob Sinclar et leur marraine Charlotte Cardin.

Léa et Sarah sont en danger et l’une d’elles sera éliminé ce soir, aux portes de la grande finale. Celle qui aura eu le plus de votes du public sera finaliste de la Star Academy 2025 !



La liste des chansons de ce prime

Avec les artistes invités :

– Léa et Garou « L’adieu »

– Sarah et Loreen sur « Tatoo »

– Ambre et Victor avec Mika « Big Girl »

– Ambre, Léa, Sarah et Victor avec Bob Sinclar « Love Generation »

– Sarah et Léa avec Charlotte Cardin sur « Anyone Who Loves Me »

Les solos / duos des académiciens :

– Léa et Sarah « L’hymne à l’amour » version Céline Dion

– Léa et Sarah : tableau chanté / dansé sur « Bang Bang » de Dua Lipa

– Léa et Sarah « The Best » de Tina Turner

– Léa et Sarah « Tu es mon autre » de Lara Fabian et Maurane

– Victor : carte blanche sur « Havana » de Camila Cabello

– Ambre : tableau sur « Wrecking Ball » de Miley Cyrus

– Léa et Mélissa « Ils me rient tous au nez » de Theodora

– Sarah et Anouk « Popcorn salé » de Santa

– Léa « Hero » de Mariah Carey

– Sarah « J’oublierai ton nom » de Johnny Hallyday

VIDÉO Star Academy du 24 janvier 2026, la bande-annonce

Samedi, la première demi-finale opposera Léa à Sarah.

Star Academy 2025, sondage demi-finale 1