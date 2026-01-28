Star Academy du 28 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 28 janvier 2026 – C'est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mardi des académiciens.











Une journée qui débute avec un cours de « médias training » avec une journaliste. Elle les entraine pour affronter les interviews quand ils sortiront du château.

Pour Ambre, il est ensuite l’heure de partir retrouver ses proches et rencontrer ses fans. Pendant ce temps là, Léa et Victor ont un cours de danse avec Jonathan, exceptionnellement accompagné de Marlène. Ils les font travailler sur la compréhension d’une chanson d’Amel Bent pour imaginer un clip.

Ambre arrive dans son ancienne école. Une foule l’attend à l’intérieur, elle est très émue. Elle prend le temps d’échanger avec eux et signer des autographes.



Au château, Mélissa fait son grand retour pour la seconde fois en une semaine.

Ambre retrouve ensuite sa famille chez sa grand-mère. Un grand moment d’émotion, ses proches la reboostent à fond avant la demi-finale de samedi. Ambre quitte ensuite l’appartement familial pour aller à la rencontre de ses fans dans une salle parisienne.

Ambre rentre au château et raconte sa journée à Léa, Victor et Mélissa. Et il est ensuite temps pour Mélissa de repartir. Dans leurs lits, les académiciens découvrent chacun un mot laissé par Mélissa.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 28 janvier

