Star Academy du 29 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 29 janvier 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mercredi des académiciens. Le téléphone sonne, Léa décroche : c’est Charlotte Cardin !











La marraine leur annonce qu’ils vont avoir une journée plus relax : cours de yoga ce matin et plat réconfortant préparé par un grand chef pour le déjeuner. Et elle va venir passer l’après-midi avec eux !

Ambre, Léa et Victor se rendent donc en salle de danse pour un cours de yoga. Après le cours, surprise en cuisine : le chef Juan Arbeláez vient leur préparer des burgers !

Après le départ de Juan, ils entendent la musique en salle de danse : c’est Lucie et Christophe Licata qui répètent ! Ils décident d’aller les voir.



Arrivée de Michaël pour l’annonce du résultat des évaluations : Matt Pokora, Léo Walk et Vincent Dedienne ont décidé de donner leur coup de coeur à… Ambre ! Elle va donc pouvoir choisir la chanson d’une battle.

Cours de chant avec Sofia et Charlotte Cardin. La marraine participe aux eux et ils terminent en chantant une chanson de Charlotte. Après le cours, surprise : un magnifique goûter les attend dans le salon.

Ambre retrouve Lucie pour choisir la battle, elle annonce à Victor avoir choisi « Si seulement » de Calogero.

