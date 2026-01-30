Star Academy estimations : Ambre et Victor à quasi égalité à la veille de la demi-finale ! (SONDAGE)



Le suspense est à son comble à quelques heures de la seconde demi-finale de la Star Academy, diffusée samedi soir sur TF1. Après la qualification de Léa lors de la première demi-finale, il ne reste plus qu’une seule place à décrocher pour rejoindre la finale.











Cette semaine, Ambre et Victor s’affrontent dans un duel particulièrement indécis, et les tendances n’ont jamais été aussi serrées.

📊 Selon les estimations de notre sondage à cette heure, Ambre est toujours en tête… mais d’une très courte tête avec 50,09 % des votes, contre 49,91 % pour Victor. Un écart infime qui montre que tout peut encore basculer lors du prime.

⚠️ Comme toujours, rappelons que ce sondage a une vocation strictement informative et ne reflète en aucun cas les résultats officiels. Seuls les votes du public via les moyens mis en place par la production détermineront le candidat qui rejoindra Léa en finale.



À la veille de cette demi-finale décisive, impossible de prédire l’issue du vote. Les prestations en direct pourraient faire pencher la balance d’un côté comme de l’autre. Verdict samedi soir sur TF1.

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.