Star Academy estimations : c’est très serré entre Ambre et Victor juste avant la demi-finale ! (SONDAGE)

C’est ce soir que se joue la seconde demi-finale de la Star Academy 2025, en direct sur TF1. Après la qualification de Léa la semaine dernière lors de la première demi-finale, il ne reste plus qu’une place à décrocher pour la grande finale.





Et à quelques heures du prime, le suspense est total entre Victor et Ambre !







📊 Les estimations de notre sondage avant le prime

Comme chaque semaine, Stars-Actu vous propose son sondage Star Academy pour suivre la tendance des internautes. Et à l’approche du direct, la dynamique semble avoir légèrement évolué.

Selon les estimations relevées à cette heure : Victor est désormais en tête avec 50,30 % des votes, Ambre suit de très près avec 49,70 %.



Un écart minime qui montre que la seconde demi-finale de la Star Academy pourrait se jouer dans un mouchoir de poche.

🎤 Une place en finale face à Léa

Lors du prime de ce soir sur TF1, les deux élèves devront convaincre le public avec leurs prestations en direct. À l’issue de la soirée, un seul rejoindra Léa en finale de la Star Academy 2025. Avec des tendances aussi serrées, les performances live pourraient totalement inverser la situation en quelques minutes seulement.

⚠️ Comme toujours, notre sondage Star Academy a une valeur purement informative et ne reflète pas les résultats officiels. Seuls les votes du public via les canaux mis en place par la production seront pris en compte pour désigner le second finaliste.

👉 Verdict ce soir lors de la demi-finale 2 de la Star Academy, en direct sur TF1.

SONDAGE Star Academy, la demi-finale 2

Qui doit aller en finale ? Victor 50.33% Ambre 49.67%

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.