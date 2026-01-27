Star Academy : les artistes invités de la demi-finale du 31 janvier dévoilés !



Star Academy, liste des stars invités du 16ème prime du samedi 31 janvier 2026 – Quelques jours après le dernier prime de la Star Academy 2025 et l’élimination de Sarah, les académiciens ont déjà commencé à préparer le prochain prime lundi avec la prise de tonalités avec Fanny Delaigue et Lucie Bernardoni.





Vous voulez savoir quels stars seront aux côtés des élèves de la Star Academy sur la seconde demi-finale ce samedi 31 janvier 2026 ? On vous dévoile la liste dès maintenant.







Les 3 académiciens encore en course auront la chance de chanter aux côtés de Mentissa, Christophe Maé, Feu! Chatterton, Zélie, Sofiane Pamart et Esther Abrami.

Chansons et artistes :



– Victor et Mentissa « Le bruit du silence »

– Ambre et Christophe Maé « Casting »

– Victor et Ambre avec Feu! Chatterton « Allons voir »

– Léa et Zélie « Je ne serai jamais » (tableau chanté / dansé)

Ambre et Victor auront également chacun un duo avec un musicien virtuose :

– Victor et Sofiane Pamart sur Fallin’ d’Alicia Keys

– Ambre et Esther Abrami sur Lose Control de Teddy Swims

SONDAGE demi-finale 2 : qui doit aller en finale ?

Qui doit aller en finale ? Ambre Victor Résultats Vote

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.