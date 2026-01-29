Star Academy : où et à quelle heure voir Victor de retour chez lui ce jeudi ?



Grande bouffée d’air frais pour Victor. En pleine période décisive à la Star Academy, le candidat va pouvoir s’offrir une parenthèse familiale bien méritée ce jeudi, avec un retour chez lui, à Paris, le temps d’une journée riche en émotions.











Et il ne sera pas seulement entouré de ses proches : ses fans auront eux aussi l’occasion de le retrouver. Une rencontre est organisée à 15h chez Rosa Bonheur, au cœur du parc des Buttes-Chaumont, situé 2 avenue de la Cascade dans le 19ᵉ arrondissement de Paris. Un rendez-vous qui s’annonce convivial dans ce lieu emblématique de la capitale, où supporters et curieux pourront venir l’encourager.

Ces retrouvailles arrivent à un moment clé de l’aventure. Entre chaleur familiale et soutien du public, Victor fera le plein d’énergie positive avant de regagner le château de Dammarie-les-Lys pour poursuivre la compétition.

À l’approche des grandes échéances, chaque marque d’affection compte — et nul doute que ses fans parisiens répondront présents pour lui donner un maximum de force pour la suite de son parcours.



SONDAGE demi-finale 2 : qui doit aller en finale ?

Qui doit aller en finale ? Ambre 50.56% Victor 49.44%

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.