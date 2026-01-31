Star Academy : qui a été éliminé sur la 2ème demi-finale ? Qui sont les finalistes ? (résumé + replay prime du 31 janvier 2026)



Star Academy, résumé du demi-finale du samedi 31 janvier 2026 – C’est parti pour la seconde demi-finale de la Star Academy 2025, présenté par Nikos Aliagas. Ce soir, Ambre et Victor s’affrontent pour décrocher une place en finale face à Léa !











Ambre et Victor ouvrent le bal sur « Don’t Stop Me Now » de Queen.

Place ensuite au duo avec artiste de Ambre. Elle interprète « Casting » de Christophe Maé. Michaël avoue avoir été bouleversé et il salue sa maturité artistique.

Victor chante avec Mentissa « Le bruit du silence ». Marlène le félicite.



Place à la battle entre Ambre et Victor sur « Si seulement » de Calogero. C’est Ambre qui a choisi ce titre suite à sa victoire aux évaluations.

Victor chante « Hier encore » de Charles Aznavour pour son grand solo. Sa maman s’adresse ensuite à lui, avec émotion. Elle est très fière de lui.

Ambre enchaine avec son grand solo, « L’aigle noir » de Barbara. Sofia l’a trouvée merveilleuse.

Léa nous offre un tableau chanté / dansé avec Zélie sur son titre « Je ne serai jamais ».

Ambre et Bastiaan nous offrent un duo sur « One » de U2. Un duo suivi de surprises : Ambre est rejoint par Anabel pour chanter « Faux semblants ». Et ensuite : Amel Bent pour chanter « Ma philosophie ».

Place au duo entre Victor et Mélissa sur « Lovely » de Billie Eilish et Khalid. Surprise : son amie avec qui il chantait à Montmartre vient chanter avec lui ! Elle est suivie par Bilal Hassani sur « Roi ».

Grande première à la Star Academy : des duos avec des musiciens. Victor et Sofiane Pamart sur Fallin’ d’Alicia Keys, et Ambre et Esther Abrami sur Lose Control de Teddy Swims.

Place aux duos d’Ambre et Victor avec Léa. Victor et Léa sur « A Million Dreams » (The Greatest Showman), puis Ambre et Léa « Holding Out for a Hero » de Bonnie Tyler.

Pour l’ultime duo, Ambre et Victor reprennent « Je pense à vous » de Lynh.

Magnéto Star Ac Mix

Ambre et Victor chantent avec Feu! Chatterton sur « Allons voir ».

Victor éliminé

23h47 : C’est l’heure du verdict. Nikos récupère l’enveloppe et annonce que c’est Ambre qui est en finale ! Victor est éliminé !

Star Academy 2025, le replay du prime du 31 janvier

Rendez-vous demain à 16h05 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.