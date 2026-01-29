Un Si Grand Soleil du 30 janvier : la confrontation entre Charlotte et Manu (résumé épisode 1848 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 30 janvier 2026, spoiler résumé de l’épisode 1848 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 30 janvier 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Dans la voiture, Soan rassure Charlotte avant la confrontation. Dans le bureau de la juge, Manu stresse. Charlotte arrive avec Johanna. Elle n’arrive pas à regarder Manu dans les yeux. Cécile demande à Johanna de raconter une nouvelle fois ce qui s’est passé. Dans le couloir, Soan tourne en rond. Charlotte donne toujours la même version…

Sabine rappelle à Hugo que ce soir Pablo fête son anniversaire avec ses potes sur la plage. Elle lui propose un resto. Hugo n’est pas emballé, il propose de rester tranquilles à la maison. Pablo file au lycée sans prendre de petit déjeuner, Hugo est inquiet. Il parle à Sabine de ce que Becker lui a dit la veille… Pablo lui a confié que sa mère lui manque. Sabine pense que c’est normal mais ça ne veut pas dire qu’il est mal. Sabine pense qu’il devrait d’abord la contacter lui pour voir si elle a envie de reprendre contact, histoire que Pablo ne soit pas déçu.



Publicité





Charlotte ment face à Manu, elle est mal. Manu s’emporte, il veut comprendre pourquoi elle ment ! Cécile rappelle que Manu doit donner sa version mais il n’a pas le droit de parler directement à Charlotte. Il assure qu’il ne l’a pas touchée, il ne s’est rien passé et elle ne lui a jamais ouvert en serviette. Cécile demande à Manu pourquoi Charlotte inventerait tout ça, il dit ne pas savoir. Charlotte ne répond pas à Manu. Cécile demande si elle maintient ses accusations, elle dit que oui. Cécile la libère. Dans le couloir, elle pleure dans les bras de son père.

Hugo appelle Caroline, la mère de Pablo. Il lui reproche de ne pas lui avoir souhaité son anniversaire. Elle dit y avoir pensé toute la journée mais ne pas avoir osé. Elle pense que c’est trop tard. Hugo lui dit qu’il est certain que ça ferait plaisir à Pablo de lui parler… Elle écourte.

Au lycée, tout le monde parle de la soirée d’anniversaire de Pablo. Ils vont tous emmener quelque chose. Pablo reçoit un appel, c’est sa mère. Elle lui souhaite un bon anniversaire, il rappelle que c’est pas aujourd’hui. Elle avoue ne pas avoir osé avant-hier. Il demande pourquoi elle appelle maintenant, elle avoue que son père lui a dit que ça lui ferait plaisir… Il lui reproche de ne pas y avoir pensé toute seule. Il lui dit de l’oublier : il n’a pas besoin d’elle ! Dans sa voiture, la mère de Pablo pleure.

Cécile demande encore une fois à Manu sa version. Il répète son innocence, Levars rappelle qu’il n’a jamais changé de version. Cécile explique que Charlotte non plus, elle annonce alors à Manu qu’elle le met en examen pour agression sur mineure de plus de 15 ans ! Manu hurle qu’il ne l’a pas agressée. Cécile maintient son assignation à résidence.

Alex regarde des vidéos de caméras de surveillance et il retrouve la moto sur laquelle Charlotte est montée. Aude vient lui annonce que Manu a été mis en examen, elle est désolée. Alex retourne à ses images, il a la plaque de la moto !

Caroline est avec son compagnon, qui dit qu’elle n’aurait jamais du appeler Pablo et critique Hugo. Il dit des horreurs sur Pablo, Caroline dit qu’elle n’a pas été à la hauteur. Pendant ce temps là, Pablo reproche à Hugo d’avoir appelé sa mère dans son dos. Sabine dit qu’il a voulu bien faire. Hugo est désolé, Pablo dit qu’elle s’en fiche de lui et il a appris à faire sans elle. Il envoie balader son père.

Manu rentre dépité, il retrouve Eve et lui annonce qu’il est mis en examen. Eve pense que son avocat devrait demander une expertise psychiatrique. Manu pense qu’elle récitait une leçon apprise par coeur. Il explique être assigné à résidence en attendant un procès, sa carrière est foutue. Alex appelle Manu. Il veut passer pour lui montrer quelque chose.

Sacha appelle Charlotte, elle ne décroche pas. Il lui laisse un message pour savoir comment ça s’est passé, elle ne répond pas.

A sa soirée d’anniversaire, Pablo semble ailleurs. Il retrouve le sourire en ouvrant ses cadeaux.

Alex retrouve Manu, il a continué de suivre Charlotte. Il lui parle du mec en moto qui l’a récupéré. Il a récupéré l’immatriculation : Sacha Kazan. Et il a un point commun avec Delorme : il habite rue des Merles, où Sybille a son atelier. C’est donc pour lui que Charlotte était là-bas. Alex lui montre une photo de Sacha, il le reconnait ! Manu réfléchit, il l’a déjà vu il lui dit quelque chose !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : la vérité sur Charlotte et Sacha éclate, les résumés jusqu’au 13 février 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.