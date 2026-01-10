Un Si Grand Soleil Spoilers : Charlotte face au vrai visage de Sacha, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 12 au 16 janvier 2026)



Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 12 au 16 janvier 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par le verdict du procureur pour Claire et Victor. Sous pression après l’article de Midi Libre, il décide d’abandonner les poursuites et ils ressortent soulagés. Claire et Florent décident de parler et concluent que leur histoire appartient au passé. Florent avoue tout à Cécile et ils se réconcilient.

De son côté, Charlotte fait n’importe quoi avec Sacha. Elle va même quitter le voyage scolaire en plein milieu, en partant en stop ! Mais plus tard, elle va découvrir le vrai visage de Sacha…



Quant à Alix, elle va recevoir une proposition de José.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 12 au 16 janvier 2026

Lundi 12 janvier 2026 (épisode 1834) : Clémence se retrouve mêlée à une situation qui la dépasse, au pire moment possible. De son côté, Cécile refuse catégoriquement de renoncer à son affrontement avec Claire.

Mardi 13 janvier 2026 (épisodes 1835) : Une discussion décisive s’impose entre Florent et Claire. Pendant ce temps, Sacha convie Charlotte chez lui… avec une intention loin d’être innocente.

Mercredi 14 janvier 2026 (épisode 1836) : José tente un pari risqué en proposant une affaire à Alix. De son côté, Charlotte réalise que son voyage scolaire pourrait vite tourner au cauchemar.

Jeudi 15 janvier 2026 (épisode 1837) : Alix se retrouve acculée, mais Janet pourrait bien détenir la clé pour la sortir de l’impasse. Charlotte, elle, commence à voir Sacha sous un jour totalement différent…

Vendredi 16 janvier 2026 (épisode 1838) : Contre toute attente, Becker accepte de rendre service. Pendant ce temps, le voyage scolaire prend une direction aussi surprenante qu’inquiétante pour Charlotte.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 12 au 16 janvier 2026

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.