Un Si Grand Soleil Spoilers : Sacha arrêté, Janet découvre la vérité, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 2 au 6 février 2026)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 2 au 6 février 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’arrestation de Sacha Kazan. Grâce à Alex, la vérité va éclater et il va être arrêté. Sacha est non seulement un manipulateur et un violeur, mais il a aussi tué son associé il y a un an ! Il a cru que Manu planquait devant chez lui pour le coincer, c’est pour ça qu’il a voulu le mettre sur la touche. De son côté, Charlotte va devoir s’expliquer.

De son côté, Paloma rompt avec Jérémy tandis que ce dernier dit toute la vérité à Janet concernant Laurine. Il lui explique qu’elle l’a piégée avec un plan bien huilé pour l’écarter de son poste de cheffe de service.



Un si grand soleil spoilers les résumés du 2 au 6 février 2026

Lundi 2 février 2026 (épisode 1849) : Tandis que Pablo ressasse son passé avec son beau-père, Manu a l’étrange impression d’avoir déjà croisé Sacha quelque-part.

Mardi 3 février 2026 (épisodes 1850) : Alors que Sacha souffle le chaud et le froid avec Charlotte, Paloma prend une décision concernant son mariage avec Jérémy.

Mercredi 4 février 2026 (épisode 1851) : Le passé de Sacha intrigue de plus en plus l’équipe de Becker. Quant à Pablo, il aimerait revoir sa mère.

Jeudi 5 février 2026 (épisode 1852) : Alors que les récents succès de Clémence n’enchantent pas Elisabeth, Aude demande à réentendre Charlotte au commissariat.

Vendredi 6 février 2026 (épisode 1853) : Tandis que l’histoire de Charlotte fait jaser au lycée, Janet découvre de quoi Laurine est vraiment capable.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 2 au 6 février 2026

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.