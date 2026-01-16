« Un tueur à nos trousses » : votre téléfilm ce 16 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)



« Un tueur à nos trousses » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 16 janvier 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « Un tueur à nos trousses ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Un tueur à nos trousses » : l’histoire, le casting

Gail et sa fille Sarah viennent de s’installer à Portland. Veuve, Gail élève seule sa fille. En se trompant de route, elle est témoin d’un meurtre lié à un guet-apens policier visant Hayden Staltzy, un criminel en fuite. Blessée, Gail est hospitalisée tandis que Sarah, témoin clé, est placée sous la protection du lieutenant Heather Parker. Malgré cela, Staltzy parvient à s’introduire chez Parker, mais s’enfuit de nouveau.



Craignant une taupe au sein de la police, le capitaine Nichols envoie Heather et Sarah se cacher dans une autre ville, sous de fausses identités. Elles y sont accueillies par le lieutenant Travis Lancaster. Pendant ce temps, la taupe révèle à Staltzy l’hôpital où se trouve Gail. Celui-ci tente de la tuer, sans succès, mais l’état de Gail reste critique.

Contre les ordres, Heather décide d’emmener Sarah voir sa mère. Localisées par Staltzy, elles sont attaquées dans leur maison : après un violent affrontement, Heather abat le criminel.

Une semaine plus tard, Gail sort de l’hôpital. Nichols annonce à Heather qu’elle est blanchie, et celle-ci reconnaît avoir trouvé en Travis Lancaster un homme qui la comprend.

Avec : Laura Mennell (Heather Parker), Marcus Rosner (Marshall Lancaster), Vanessa Przada (Sarah), Aaron Pearl (Hayden Staltzy)

Et à 16h, « Mon fils en danger » (rediffusion)

Amanda, galeriste et mère d’un jeune garçon, voit sa vie basculer lorsqu’un admirateur lui envoie des photos de femmes portant un mystérieux symbole. Elle découvre qu’il s’agit d’Infini, un tueur en série traqué depuis des années par le FBI. En quelques jours, Amanda devient malgré elle la muse de l’un des criminels les plus recherchés des États-Unis.

Avec : Antonio Cupo (Sayres (Craig)), Erin Cahill (Amanda Jennings), Aria DeMaris (Vicky Fanning), Erica Elliot (Tracy Skorro)