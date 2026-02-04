« Anaon » : votre nouvelle série ce soir sur France 2 (4 février 2026)



« Anaon » au programme TV du mercredi 4 février 2026 – Ce mercredi soir, France 2 lance sa nouvelle série inédite « Anaon », avec avec Guillaume Labbé et Capucine Malarre. Présenté en compétition française au festival Séries Mania 2025, ce thriller revisite les légendes bretonnes à travers une relecture contemporaine.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« Anaon » – présentation

Un mois après le décès de son épouse, Max se voit confier une affaire troublante : la disparition inexpliquée d’une adolescente. De son côté, sa fille Wendie réalise, avec l’aide de ses amis, qu’un phénomène surnaturel pourrait bien être en cause…

Vos épisodes du 4 février 2026

Episode 1 « La fille aux cheveux rouges » : Un mois après la disparition de son épouse, Max se voit confier une nouvelle affaire : celle d’une adolescente portée disparue. Pendant ce temps, sa fille Wendie reprend le chemin du lycée et essaie de retrouver une vie normale auprès de ses amis. Mais une mystérieuse disparition vient bientôt tout faire basculer.



Episode 2 « Le chaos » : Alors que Max, Lucie et Jean-Guy lancent une battue pour tenter de retrouver Gwen, Wendie refuse d’accepter la situation. Mais lorsque Léa et Nathan lui révèlent avoir trouvé un moyen d’entrer en contact avec sa grand-mère, l’adolescente finit par se laisser convaincre de leur prêter main-forte.

Episode 3 « Le berger de la nuit » : Après avoir frôlé la mort, Max se remet tant bien que mal tandis que Lucie et Jean-Guy se penchent sur l’attaque aussi brutale qu’incompréhensible d’un minibus. De leur côté, Wendie, Léa et Nathan approfondissent la piste du symbole tracé par Mammig. Leurs découvertes s’avèrent cruciales… jusqu’au moment où ils se retrouvent piégés à l’intérieur de la maison de retraite.

Le casting

Avec Guillaume Labbé (Max), Capucine Malarre (Wendie), Eugénie Derouand (Lucie), Aaliyah Lexilus (Léa), Jean-Baptiste Blanc (Nathan), Jérémie Covillaut (Jean-Guy).