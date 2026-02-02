Audiences 1er février 2026 : « Lucy » leader devant « La petite »

Audiences 1er février 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec la rediffusion du film « Lucy », qui a intéressé 2,96 millions de téléspectateurs pour 16,8% de pda.


C’est devant France 2 avec le film inédit « La petite », qui a réuni 2,83 millions de téléspectateurs pour 15,8% de pda.

Capture TF1


Audiences 1er février 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec un épisode inédit de « Meurtres en eaux troubles », qui a été suivi par 2,71 millions de téléspectateurs pour 15,2% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit du magazine « Capital », qui a captivé 1,32 million de téléspectateurs pour 8,2% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

